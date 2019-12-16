Испания: неврологи предупредили о вреде долгой сиесты

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: неврологи предупредили о вреде долгой сиесты

Долгий послеобеденный сон (или ночной сон больше девяти часов) может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать инсульт.

Об этом свидетельствует последнее исследование, опубликованное в медицинском журнале, который выпускает Американская академия неврологии (The American Academy of Neurology).

Риск инсульта возрастает на 25% у тех, кто спит днём полтора часа или больше. Лучше тратить на сиесту полчаса, советуют неврологи. «Ещё нужны дополнительные исследования, чтобы понять, почему длинные сиесты и чрезмерно долгий ночной сон могут быть связаны с высоким риском инсульта. Но предыдущие исследования показали, что переизбыток сна вызывает негативные изменения уровня холестерина, появляется лини вес, а это провоцирующие факторы», - говорят авторы статьи. Кроме того, они отмечают, что сиеста может стать первым шагом к неактивному образу жизни в целом, что тоже негативно сказывается на здоровье, пишет noticia.ru.

В исследовании принимали участие почти 32 тыс. человек, средний возраст которых составлял 62 года. На момент начала эксперимента у них не было заметных проблем со здоровьем. За ними наблюдали на протяжении шести лет. У 1% из тех, кто спал днём слишком много, произошёл инсульт. В группе «умеренно отдыхающих» этот показатель составил 0,7%.

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