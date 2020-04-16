Испания: Nissan начинает производство респираторов на заводе в Барселоне

Доступная, гибкая и надежная конструкция соответствует международным стандартам, что означает, что она может поставляться развивающимся странам для помощи в борьбе с COVID-19. Q-Vent уже был одобрен Испанским агентством по лекарственным средствам и продуктам для здоровья (AEMPS) и прошел испытания в учреждениях Научно-исследовательского института больницы Сан-Пау — IIB Sant Pau (Барселона) с отличными результатами. Первые 20 единиц будут переданы в местные органы здравоохранения для использования в отделениях интенсивной терапии и продолжающегося клинического исследования для оптимизации оборудования, пишет speedme.ru.

«С самого начала эпидемии мы взяли на себя задачу разработки недорогой портативной системы, которая могла бы использоваться во всех уголках мира, особенно в развивающихся странах, где Covid-19 может нанести огромный ущерб и где у большинства пациентов не было доступа к респираторам. И благодаря усилиям и желанию каждого это стало возможным», — рассказал Мигель Вальдекабрес, генеральный директор QEV Technologies.

Производство Q-Vent начнется на этой неделе на заводе по производству силовых агрегатов Nissan в Барселоне мощностью 180 единиц в день, в зависимости от заказов.