Испания: Nissan закроет завод в Барселоне

Четверг, 14 Май 2020 Испания Испания

Испания: Nissan закроет завод в Барселоне

Nissan закроет завод в Барселоне и сократит производственные мощности на 20%.

Пандемия коронавируса вынуждает альянс Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. провести существенную реорганизацию до марта 2023 года, в ходе которой Nissan может сократить производственные мощности на 20%, пишет газета Nikkei Asian Review.

Партнеры по альянсу намерены пересмотреть объем производства в целях более прибыльного использования мощностей. Nissan закроет завод в Барселоне и перенесет производство на заводы Renault во Франции и других странах, отмечает "Интерфакс".

Партнеры изучают возможность расширения совместного выпуска автомобилей на других заводах в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Nissan производит почти 7 миллионов автомобилей в год. На заводах Nissan в Испании в 2019 финансовом году выпущено 55 тысяч автомобилей (10% производства компании в Европе), пишет vesti.ru.

Nissan направит основные инвестиции в производство в Японии, Северной Америке и Китае, на долю этих стран приходится 70% продаж автомобилей компании.

Nissan рассматривает вопрос о сокращении зарплаты руководства, в том числе зарплаты гендиректора Макото Учиду, в качестве наказания за неудовлетворительные показатели работы компании.

Компания предупредила, что может понести убыток за минувший финансовый год, это случится впервые с 2009 года. Годовые показатели и новый среднесрочный план работы выйдут 28 мая.

Капитализация Nissan упала с начала года на 44,1%.

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