Испания: ночь для наблюдения за метеорными потоками

Сегодняшняя ночь - с 13 на 14 августа - лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Персеиды, если вы находитесь в Испании. Об этом сообщает Национальный географический институт (IGN).

В Испании максимальная активность потоков будет с 4:00 до 17:00 14 августа, но наблюдать за ними лучше всего именно в ночь на 14-е, пишет noticia.ru.

Метеоры из потока Персеиды похожи на белые светящиеся струйки, которые пересекают ночное небо. Удобнее всего наблюдать за ними подальше от города и лёжа. При этом рядом не должно быть работающих источников света, горящих смартфонов, костров и т.д.