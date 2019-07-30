Испания: новая акция от Renfe

Железнодорожная компания Renfe запускает новую акцию. Пассажирам предлагается купить четыре билета на высокоскоростной поезд AVE Валенсия-Мадрид в туристическом классе за 140 евро.

Поездку необходимо совершить в августе. А воспользоваться предложением и купить билеты по акции можно до 31 августа, пишет noticia.ru.

Купить билеты можно на официальном сайте Renfe, на станциях, в турагентствах и т.д. Ежедневно между Валенсией и Мадридом Renfe выполняет 30 рейсов - по 15 в каждую сторону. А каждый год около 2 миллионов человек пользуются AVE Валенсия-Мадрид. Как правило, это туристы.