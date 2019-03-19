Испания: новая электричка в PortAventura

Вторник, 19 Март 2019 Испания Испания

Испания: новая электричка в PortAventura

В PortAventura могут пустить новую электричку.

Департамент по территории и устойчивости направил в каталонскую железнодорожную компанию FGC запрос о проведении исследований и разработке плана по созданию линии электропоездов в Таррагоне, чтобы соединить Камбрильс, Салоу и парк развлечений PortAventura.

Проект призван заменить существующую линию на побережье, которая подлежит ликвидации. В то же время, Министерство развития Испании пока не сообщило даты демонтажа имеющегося железнодорожного полотна, пишет noticia.ru.

В региональном департаменте заявили, что подготовка исследований займёт не менее полугода. С другой стороны отмечается, что документация должна быть готова до начала переговоров с министерством. Каталонские власти подчёркивают, что инициатива связана с желанием местных властей интегрировать участок железнодорожных путей в общую «современную и устойчивую систему общественного транспорта».

Кроме того, планируется создать новую линию R17, которая соединит станцию Салоу-PortAventura с Барселоной. Поезд по ней будет курсировать четыре раза в день.

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