Испания: новая художественная галерея в Барселоне

Из-за нового муниципального постановления, регулирующего движение грузовиков по городу, закрылась большая часть помещений в этой зоне. Зато вместо них здесь появились дизайнерские магазины, салоны красоты и две художественные галереи: Bombon Projects и Dilalica. Все это запустило процесс джентрификации – реконструкции менее развитых городских кварталов, их благоустройство с целью привлечения более состоятельных жителей.

Художественную галерею Dilalica возглавляет Луи Тиар, редактор журналов культуры Madriz и Barcelonés. В рамках первой выставки в новой галереи организаторы и посетители ищут ответ на вопрос «Какой должна быть художественная галерея?». Некоторое время назад для ответа на этот вопрос создатели решили выбрать концепцию white cube, в рамках которой художественные объекты выставляются на белом фоне, и пригласить местных художников. Художники присутствовали в здании во время его реконструкции и ремонта, реализуя свои идеи, добавляя необычные детали и дизайнерские решения. Этот совместный творческий процесс по созданию выставочного пространства стал своего рода площадкой, где каждый из них мог реализовать самые смелые проекты, объединяя культурное наследие, современные технологии и эксцентричную подачу материала.

При оформлении галереи они столкнулись с необходимостью закрыть огнезащитным покрытием пять старинных колонн внутри здания по приказу Муниципального управления. Молодая художница Луз Брото назвала сокрытие таких необычных колонн, идеально вписывающихся в пространство, художественным варварством и придумала возможность совместить необходимость с искусством. Так появилась представление Exponer las columnas, в рамках которого защитные блоки на колоннах снимаются перед публикой, открывая красоту резных колонн. Это происходит в тот момент, когда кто-то из посетителей покупает одну из ее картин, пишет espanarusa.com.

После открытия галереи, необычный ход молодой художницы уже успел оценить коллекционер Хосеп Мария Сивит, который приобрел работу Луз Брото, отметив, что ему интересно творчество молодых художников и их креативная подача своих работ, как в случае с колоннами. «Меня интересуют работы, которые заставляют думать. Больше всего мне нравится то, что я совершенно не понимаю с первого взгляда», – отмечает он, добавляя, что в современном мире становится все сложнее обозначать границы искусства.