Испания: новая модная тенденция - джин-тоник на крыше

Джин-тоник в этих «небесных оазисах» стоит от 12 евро, что почти в три раза дороже, чем в барах на нижних этажах той же улицы. Каждая терраса в оправдании таких высоких цен предлагает своим гостям особую атмосферу: оригинальный дизайн интерьеров, музыку от талантливых диджеев или бассейн под открытым небом. Многие бары на крыше принадлежат отелям, которые только недавно открыли для себя возможности использования своего верхнего этажа, пишет espanarusa.com.

У экспертов в области ресторанного дела есть несколько объяснений причин этой модной тенденции. Это явление отчасти обусловлено туризмом, который каждый год бьет новые рекорды. Однако в значительной степени это также связано с новыми привычками местной общественности. Кроме того, социальные сети требуют от пользователей все более оригинальные фотографии. Изображения закатов на крыше явно гарантируют своим обладателям множество лайков. Активные пользователи Instagram уже успели заметить такие фотографии в профилях знаменитых людей. Например, модель Лаура Эсканес улыбается своим подписчикам с террасы отеля Emperador.

Ассоциация отелей Мадрида (AEHM) решила развивать эту модную тенденцию через проект «A Cielo Abierto», в рамках которого проводятся развлекательные мероприятия на крышах отелей, где есть все для хорошей вечеринки: отличная музыка, разнообразие алкогольных напитков и веселая публика, готовая танцевать до утра. «Все больше людей приходят в наши отели, чтобы насладиться широким спектром возможностей, которые они предлагают помимо комфортного размещения», – рассказывает представитель AEHM Мар де Мигель. Также она добавляет, что крыши, террасы, сады и бассейны отелей становятся еще одним оригинальным местом, где можно встречаться с друзьями, отдыхать и проводит рабочие встречи.

В то время как на земле можно найти гастрономические предложения на любой вкус и кошелек, на высоте цены становятся примерно одинаково высокими. На террасе с самым недорогим меню, расположенном на последнем этаже хостела Generator, царит молодежная атмосфера, есть настольный футбол и небольшое джакузи. Самый дешевый джин-тоник здесь стоит 7 евро, но, как говорят молодые путешественники, это компенсируется прекрасными видами. Самые роскошные террасы имеют собственного диджея, знаменитых барменов и роскошные вечеринки. Цена бокала джин-тоника здесь колеблется от 16 до 25 евро. Чтобы попасть в наиболее популярные из них посетителям иногда приходится ждать несколько часов. Другие, наоборот, не афишируют свои мероприятия, чтобы оставаться в статусе заведений для особой публики.

На террасе Ginkgo днем можно встретить команду, снимающую видеоклип и отдыхающих посетителей отеля. Успех этой открытой террасы в прошлом году превзошел все ожидания руководства отеля, в котором она находится. Чтобы подняться наверх, необходимо приобрести билет за 5 евро, в стоимость которого входит напиток в баре. Такой билет открывает возможность насладиться бассейном и впечатляющими видами на Plaza de España и ее окрестности. Его владельцы планируют развивать развлекательный проект, чтобы привлечь аудиторию, для которой важны не только напитки, но и сама атмосфера и красивые виды.