Испания: новая выставка в музее CaixaForum в Мадриде

В общей сложности Ветхий и Новый Заветы имеют издания на 3 350 языках из 7 111 существующих.

Выставка La Biblia. Un viaje por las lenguas del mundo, которую можно посетить в музее CaixaForum в Мадриде до 1 сентября, презентует 1 600 экземпляров, собранных в течение 25 лет коллекционером Пере Рокет. История собранной коллекции, представленной для посетителей на прошлой неделе, началась в 1995 году в Кении. Там колумбийский миссионер Франко Моретти подарил Новый Завет, написанный на языке туркан, на котором говорили почти миллион человек, Пере Рокету, бывшему исполнительному директору Народного банка Андорры, находящемуся на пенсии. «Я всегда говорил, что когда выйду на пенсию, я буду путешествовать, проводить время со своими внуками и начну собирать какую-либо коллекцию, несущую культурный интерес. В Кении я понял, что многие языки умирают, как и люди. Поэтому Библия на языке туркан самая особенная для меня», – рассказывает Пере Рокет. Через 25 лет после получения первого экземпляра коллекция разрослась до 1 600 томов на более чем 1 900 различных языках, которые тщательно собирались из разных источников.

Добыть некоторые экземпляры было очень трудно. «Одной из самых трудных для этого стран оказалась Северная Корея», – вспоминает коллекционер, добавляя, что трудности были связаны с пересечением границ между Южной и Северной Кореей. Еще одной из самых сложных стран оказался азиатский Бутан. Библия оттуда пришла в руки Рокета через миссионера в Сингапуре, который часто путешествовал в эту страну. Цель этой коллекции состоит в том, чтобы оценить и сравнить глобальное языковое разнообразие через тексты. По данным ЮНЕСКО, каждые две недели в мире умирает один язык. Поэтому главная миссия Пере Рокета – восстановить, поддерживать и сравнивать языки с помощью библейских текстов, пишет espanarusa.com.

Лингвистическая ценность коллекции имеет важную особенность – некоторые тексты написаны на мертвых или практически вымерших языках, которые во многих случаях происходят из устной традиции. Фактически, почти половина языков мира не имеют письменности. И эти Библии, собранные коллекционером, являются единственными источниками сохраненной письменности древних языков. Прогресс в области лингвистики позволил ускорить процесс перевода. «До этого требовалось 25 лет, чтобы перевести и выразить устный язык в письменном виде. Сейчас этот процесс длится 7 или 8 лет. Но это все еще является трудоемким процессом. Мы должны жить на месте, где нет ни воды, ни цивилизации, чтобы в полной мере понять контекст», – говорит Рокет.

Коллекция библейских текстов Пере Рокета продолжает расти с каждым днем, и он по-прежнему мечтает о новых драгоценностях для нее, таких как Библия из небольшого атолла Ниуэ, размер которого даже не достигает размера острова. Сам атолл зависит от Новой Зеландии, несмотря на то, что он находится на расстоянии 2 400 километров от нее. «Интересно, какая там Библия? Это то, что меня зачаровывает», – говорит Рокет.