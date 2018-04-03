Испания: новорожденный сын Месси

После воистину «пасхального» спасения «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании, которая благодаря результативным действиям Месси на последних минутах ушла от поражения в субботнем выездном матче против «Севильи» (2:2), главная надежда аргентинского футбола провел остаток выходных дома с семьей в Кастельдефельсе, отмечая самый важный праздник христианского календаря - Пасху.

Напомним, что несколько недель назад Месси стал отцом в третий раз. 10 марта его жена Антонелла Роккуццо родила ему сына Чиро. В воскресенье пара впервые показала лицо новорожденного малыша. На семейном снимке, выложенном на странице Месси в Instagram, маленький Чиро спит в объятиях старшего брата Тиаго. Незадолго до поста Месси то же самое изображение, но с черно-белым фильтром, было опубликовано с аккаунта Антонеллы и сопровождено поздравлением подписчиков с Пасхой, пишет espanarusa.com.

В конце марта возлюбленная полузащитника «Барселоны» уже показывала Чиро широкой общественности. Черно-белый снимок, на котором запечатлены Месси и трое сыновей, был выложен на странице женщины в Instagram в День отца. Антонелла сопроводила фото любовной надписью в адрес Месси: «Ты самый лучший папа в мире!».

Недавно в интервью аргентинскому каналу Fox Sports Argentina Месси рассказал о его с Антонеллой планах родить четвертого ребенка - девочку.