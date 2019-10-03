Испания: новые правила передвижения по Мадриду

На днях мэрия Мадрида представила обновлённую программу проекта об ограничении движения в центральной части города. Новый план движения транспорта в зоне с низким уровнем выбросов получил название Madrid 360. По планам мэрии города проект должен вступить в силу в 2020 году. Наиболее важные изменения программы по сохранению экологии столицы Испании касаются тех транспортных средств, которым в предыдущей версии проекта было запрещено въезжать в зону с низким уровнем выбросов. Также в плане прописаны стратегии по снижению тарифа на парковку и увеличению парковочных мест для мотоциклистов, пишет espanarusa.com.

Впервые о необходимости создания экологически чистой зоны в центре города в мэрии заговорили в конце 2018 года. Именно с такой инициативой выступили члены администрации бывшего мэра Мануэлы Кармен. Для реализации проекта в центре Мадрида была выбрана территория площадью 472 гектара, которая впоследствии стала недоступной для движения всех видов транспорта, исключая общественный. Особенно эффективна в этом вопросе оказалась политика в отношении нарушивших запрет мэрии города на въезд в зону низких выбросов транспортных средств. Водителям таких автомобилей выписывались крупные штрафы. Согласно отчёту группы по охране окружающей среды «Ecologists in Action», после таких серьёзных мер в июне уровень загрязнения воздуха в столице Испании снизился до «исторического минимума».

Однако не все политические партии Испании оценили такую инициативу мэрии положительно. Дело в том, что в преддверии местных выборов, которые пройдут 20 мая, консервативная партия «Partido Popular» («Народная партия») и правоцентристская партия Ciudadanos («Гражданская партия») высказались против кампании по штрафам для водителей, нарушивших запрет на въезд в зону низких выбросов. В июне 2019 года члены двух вышеуказанных партий создали коалиционное правительство, которое высказалось крайне негативно по вопросу такого рода наказания. Учитывая недовольство большинства членов правительства, новый мэр Мадрида Хочу Луис Мартинес-Алмейда добился отмены подобных штрафов через суд.

На днях Алмейда представил новый план Madrid 360, который, по его словам, учитывает состояние экологии и социального прогресса в стране. В соответствии с планом, транспортные средства, которые перевозят двух и более человек и имеют экологическую наклейку «С» (наклейка для современных дизельных и бензиновых автомобилей), получат право на въезд в зону с низкими выбросами.

В настоящее время такие автомобили в указанной зоне запрещены. Также владельцы бизнеса смогу въезжать в центр Мадрида наряду с его жителями, которым разрешено ездить на своих автомобилях в центре города. В свою очередь, количество парковочных мест для мотоциклистов удвоится до 21 000 мест. Что касается стоимости парковки, то она также будет снижена: электромобили смогут парковаться бесплатно, ЭКО (гибридные автомобили) будут платить половину цены, а автомобили с наклейками «C» получат скидку 10%. Также будет увеличено количество парковочных мест для нерезидентов.

Стоит добавить, что в рамках данной программы планируется со временем запретить въезд наиболее загрязняющих атмосферу транспортных средств в центр города, а автомобили без экологической наклейки не смогут въехать в зону низких выбросов с 2021 года. К 2025 году подобные правила будут распространяться и на резидентов зоны низких выбросов в центре испанской столицы.