Испания: новый электровелосипед умеет распознавать лицо владельца

Четверг, 31 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: новый электровелосипед умеет распознавать лицо владельца

Новое детище молодой компании Rayvolt из Испании получило бортовой компьютер, который способен узнавать лицо владельца.

X One (так назвали новинку) уже не первый электровелосипед от Rayvolt, но он получил одну интересную функцию. Сообщается, что встроенный в раму смартфон с небольшим экраном умеет опознавать владельца по его лицу, пишет faktom.ru.

Экран покажет заряд батареи и текущую скорость, бортовой компьютер с помощью датчиков освещенности включит переднюю фару и задний габаритный огонек, а также отследит поворот головы водителя и сам начнет подавать сигналы поворота в нужную сторону светодиодами на руле.

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