Испания: новый электровелосипед умеет распознавать лицо владельца

X One (так назвали новинку) уже не первый электровелосипед от Rayvolt, но он получил одну интересную функцию. Сообщается, что встроенный в раму смартфон с небольшим экраном умеет опознавать владельца по его лицу, пишет faktom.ru.

Экран покажет заряд батареи и текущую скорость, бортовой компьютер с помощью датчиков освещенности включит переднюю фару и задний габаритный огонек, а также отследит поворот головы водителя и сам начнет подавать сигналы поворота в нужную сторону светодиодами на руле.