Испания: новый отель в стиле Коко Шанель открывается на Ибице

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

Испания: новый отель в стиле Коко Шанель открывается на Ибице

1 июня на самом тусовочном острове Испании, Ибице, открывается новый BLESS Hotel.

Он станет частью престижной ассоциации The Leading Hotels оf the World.

Отель расположен в одном из самых живописных уголков Ибицы – Кала Нова (Cala Nova). В новом BLESS будут работать два бассейна, пять ресторанов и спа-центр. За меню ресторана ETXEKO Ibiza отвечал шеф-повар Мартин Берасатеги, обладатель рекордных в Испании 10 звезд Мишлен, пишет euromag.ru.

Дизайнеры BLESS Hotel Ibiza вдохновлялись стилем Коко Шанель: в интерьере преобладает сдержанная пастельная гамма.

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