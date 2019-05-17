Испания: новый отель в стиле Коко Шанель открывается на Ибице

Он станет частью престижной ассоциации The Leading Hotels оf the World.

Отель расположен в одном из самых живописных уголков Ибицы – Кала Нова (Cala Nova). В новом BLESS будут работать два бассейна, пять ресторанов и спа-центр. За меню ресторана ETXEKO Ibiza отвечал шеф-повар Мартин Берасатеги, обладатель рекордных в Испании 10 звезд Мишлен, пишет euromag.ru.

Дизайнеры BLESS Hotel Ibiza вдохновлялись стилем Коко Шанель: в интерьере преобладает сдержанная пастельная гамма.