Испания: новый способ приобретения жилья

В условиях высоких цен на аренду и покупку жилой недвижимости в Мадриде в последнее время получил широкое распространение нестандартный способ стать собственником жилья.

Всё чаще для этого покупается коммерческое помещение, которое затем переводится в разряд жилой недвижимости. С 2015 года такие преобразования произошли с 778 объектами. И еще 500 заявок находятся в процессе рассмотрения, пишет noticia.ru.

Чаще всего это практикуется в районах Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina и Carabanchel.