Испания: новый способ приобретения жилья

Понедельник, 08 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: новый способ приобретения жилья

В Мадриде набирает популярность новый способ приобретения жилья.

В условиях высоких цен на аренду и покупку жилой недвижимости в Мадриде в последнее время получил широкое распространение нестандартный способ стать собственником жилья.

Всё чаще для этого покупается коммерческое помещение, которое затем переводится в разряд жилой недвижимости. С 2015 года такие преобразования произошли с 778 объектами. И еще 500 заявок находятся в процессе рассмотрения, пишет noticia.ru.

Чаще всего это практикуется в районах Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina и Carabanchel.

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