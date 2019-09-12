Испания: новый стиль короля Филиппа VI

Во время своего визита в имение Son Marroig на острове Майорка король был одет в светло-синюю рубашку с принтом, которая гармонично сочеталась с его образом, демонстрируя легкую небрежность и свободу. Две пуговицы воротника расстегнуты, солнцезащитные очки висят на вороте рубашки, рукава слегка закатаны, часы отсутствуют. Непринужденно и естественно, пишет espanarusa.com.

В течение этого лета Филипп VI с гордостью демонстрирует то, что он не боится стиля кэжуал и спортивного стиля. При этом несколько лет назад его редко можно было увидеть в чем-то кроме классических элегантных костюмов. Его жена Летисия, дочери Леонор и София не отстают от стильного главы семейства, сочетая элегантность и непринужденность. Стилисты также особо выделили наряд короля, в котором он был запечатлен во время семейного отдыха в летней резиденции Palacio de Marivent. Рубашка в синюю и зеленую крапинку с ярко-синими джинсами и коричневым ремнем с бирюзовыми вставками гармонично сочетались с белой блузкой и бирюзовыми бермудами принцессы Леонор. Кстати, стилисты отмечают, что такие холодные оттенки символизируют спокойствие, гармонию и связь с природой. В тот день в его стиле также преобладала легкая непринужденность, которая уже превращается в тенденцию: пара расстегнутых пуговиц, закатанные рукава, минимум аксессуаров. Следует отметить, что король не изменяет кожаным ремням коричневого цвета и прямым брюкам светлых оттенков, выбирая удобство, а не модные этим летом узкие варианты slim fit.

Что касается обуви, то с уверенностью можно заявить, что Филипп VI этим летом представил разнообразие средиземноморской летней обуви, среди которой можно заметить мокасины разных оттенков (от спокойных до ярких), а также обувь на шнуровке в сочетании с подходящими по оттенку носками. Выбор мокасин в качестве повседневной обуви не кажется случайным: в Испании и Италии они очень популярны в течение всего года. Во время морских прогулок король не раз делал выбор в пользу темных кроссовок с белой подошвой.

Во время посещений своего отца, короля Хуана Карлоса, когда тот находился в госпитале, Филипп VI удивлял публику гармоничным сочетанием элегантной классики и модных тенденций. Например, в госпитале он был замечен в серых брюках с защипами в сочетании с белой рубашкой с рисунком, а также темной рубашке со светлыми брюками и мокасинами. Его светлый костюм с темной рубашкой не раз демонстрировал королевскую уверенность и смелость.

Мир моды активно обсуждает хороший вкус короля Испании, задаваясь вопросом, является ли это результатом работы стилиста или все же преобладает прирожденный талант умело сочетать одежду. Те, кто уверены, что за всем этим стоит талантливый стилист, аргументируют это тем, что наряды всех членов королевской семьи чаще всего гармонично сочетаются друг с другом по цветовым характеристикам. Другие же отмечают, что его супруга, королева Летисия, не позволяет себе такую непринужденность в нарядах, выбирая более классические варианты. Однако все они сходятся во мнении, что король Филипп VI умеет наслаждаться свободой и знает толк в модных тенденциях.