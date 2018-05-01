Испания: обнаружены новые сведения о жизни Сервантеса

Вторник, 01 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: обнаружены новые сведения о жизни Сервантеса

В севильских архивах были обнаружены ранее неизвестные финансовые документы, связанные с деятельностью Мигеля де Сервантеса Сааведра в Андалусии.

14 неизученных документов о финансах Сервантеса нашел в Архивах Индий в Севилье исследователь Хосе Кабельо Нуньес в 2016 году. Среди них - счета, письма и прочие финансовые документы, один из которых был собственноручно подписан знаменитым испанцем. Анализ документации был опубликован в журнале Верховного совета научных исследований Anales cervantinos, пишет noticia.ru.

К этим материалам добавились еще два документа, обнаруженные исследователем в Архиве протоколов Севильи: письмо и вексель, датированный 1593 годом на имя Мигеля де Сервантеса Сааведры. В это время писатель занимался поставками продовольствия на флот.

Особая ценность этих документов заключается в том, что они доказывают ранее не подтвержденную информацию о проживании Сервантеса в Осуне (Севилья) в этот период. Ни один биограф писателя не смог доказать его связь с этим городом, но в то же время некоторые выдвигали гипотезы о том, что Сервантес описывал Осуну в «Хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанчском» и «Двух девицах».

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