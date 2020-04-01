Испания: общественный транспорт в Барселоне сделали бесплатным

Но если кому-то по уважительной причине всё же нужно куда-то добраться, то сделать это теперь можно бесплатно. Общественный транспорт в Барселоне стал бесплатным. Пока со 2 по 9 апреля с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.

Метро и остановки общественного транспорта в каталонской столице опустели, пишет noticia.ru.

Власти Испании требуют оставаться дома представителей всех профессий, кроме жизненно необходимых: медиков, полицейских, продавцов и т.д. Для них, в первую очередь, и отменили плату за проезд.