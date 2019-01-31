Испания: объявлена война пластиковым пакетам

В прошлый уикенд на территории Matadero Madrid по адресу Paseo de la Chopera, 10 был организован рынок Mercado de Productores, на котором около сотни торговых стендов предлагали покупателям натуральные и органические продукты высокого качества. Фрукты, овощи, мясо, сыры, вино, джемы, хлеб, молочные продукты, крафтовое пиво, десерты домашнего производства, а также продукты для вегетарианцев и веганов – покупателям было из чего выбрать.

На рынке создали обеденную зону со столами и скамейками, где посетители могли отдохнуть и попробовать приобретенные ими товары. Кроме того, была организована программа дополнительных мероприятий, в которую входили дегустации различных продуктов, гастрономические семинары, развлечения для детей и др.

Этот традиционный рынок проводится в Мадриде ежемесячно на протяжении многих лет, но теперь организаторы Mercado de Productores присоединились к борьбе за экологическую чистоту и объявили войну полиэтиленовым пакетам и другим изделиям из пластиковых материалов. За последний год количество используемых на рынке пластиковых товаров уменьшилось на 90%, пишет espanarusa.com.

В этот раз организаторы рынка пошли еще дальше – в социальных сетях они запустили информационную кампанию, призывающую посетителей приходить с продуктовыми сумками многоразового использования и тележками для покупок. Согласно подсчетам организаторов, каждый раз, когда в Мадриде открывается Mercado de Productores, число используемых пластиковых стаканов уменьшается на 5000, одноразовых тарелок, ложек и вилок – на 3000, а пластиковых пакетов – на 5000. По мнению Mercado de Productores, это большой вклад в развитие экологической осознанности и уважительного отношения к окружающей среде.