Испания объявляет войну пластиковым пакетам

Пакеты, в которые обычно упаковываются овощи и фрукты, по-прежнему останутся бесплатными, тогда как за все остальные придется заплатить от 5 до 30 центов в зависимости от их толщины и от того, подвергаются они биоразложению или нет. Считается, что среднее время использования такой упаковки составляет всего 20 минут, тогда как в окружающей среде она может сохраняться до 400 лет, пишет espanarusa.com.

Ожидается, что к 2020 году в Испании будут изъяты из обращения все пластиковые пакеты толщиной свыше 15 микрон. На данный момент каждый житель Испании в среднем использует 100 пакетов в год, тогда как в Европе данный показатель выше в два раза. Власти ЕС рассчитывают, что к 2025 году он сократится в пять раз, хотя уже сейчас в Ирландии или Финляндии такие пакеты практически полностью вытеснены бумажными или сделанными из других легко перерабатываемых и утилизируемых материалов.

В Испании пока самый большой шаг в этом направлении предприняло правительство Балеарских островов, где, начиная с 2020 года, будет введен запрет на продажу кофе в капсулах, не подвергающихся переработке, а также одноразовых тарелок, стаканов и скатертей, которые представляют угрозу для окружающей среды. Также нельзя будет продавать подобные бритвенные станки, картриджи и тонеры для принтеров, питьевые соломинки и даже леденцы на пластиковых палочках, которые следует заменить на деревянные. Аналогичный законопроект готовится и в Наварре, а в Каталонии уже действует норма, согласно которой с населенных пунктов, устраивающих мусорные свалки, взимается специальный сбор.