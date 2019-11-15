Испания: очарование зоны Риас Альтас региона Галисия

Только самые внимательные автопутешественники останавливаются здесь, чтобы проникнуться особой волшебной атмосферой.

Мыс Cabo Ortegal и Estaca de Bares очаровывают своей дикой природой и духом свободы в дополнение к освежающим соленым брызгам Атлантического океана. Величественные скалы защищают особый мир, который стал домом для множества видов животных и растений. Удаленность этой зоны позволяет местным жителям обитать в уединении, вдалеке от суеты, при этом сохраняя богатые культурные традиции. Таинственная земля, пересекаемая тысячами долин, ручьев, лесов и гор, готова принять всех, кто захочет насладиться ее влажным климатом, большим количеством облачных дней и постоянными ветрами.

Культура этой северной зоны Галисии также многогранна, как и ее климат. На нее наложили отпечаток римляне, шведы и арабы. Тем не менее, высокие горы, находящиеся вдалеке от крупнейших торговых путей, и бушующий океан, помогли этой земле сохранить свою причудливость и уникальность. Историю изоляции этой зоны готова поведать базилика Basílica de San Martín de Mondoñedo, расположенная в муниципалитете Фос провинции Луго. Она стала убежищем для галисийских епископов, бежавших от арабов, и превратилась в первую христианскую соборную церковь Испании. Пейзаж, который ее окружает, пронизан кельтским духом благодаря широким безлюдным пляжам, скалам, покрытым туманной дымкой, немногочисленным белым домикам с черепичной крышей. Все это дополняется довольно мощными атлантическими ветрами, пишет espanarusa.com.

Стихия не всегда была милосердна к жителям этой зоны, иногда она показывала свою мощь, разрушая дома и унося жизни. В четырех километрах от города Вивейро располагается пляж Playa de Area, где десять лет назад археологи выкопали руины римского средневекового поселения, которое, согласно легендам этого места, было стерто с лица земли из-за мощнейшего прилива. Сам город Вивейро искрится жизнью и весельем, в летний период заполняясь отдыхающими из соседних регионов. Он славится своей гастрономией и отличными винами.

Дорога, проходящая через зеленые холмы, приводит путешественников к пляжу Playa de Area Longa, который считается природным раем для любителей виндсерфинга и других водных видов спорта. При этом этот пляж достаточно уединенный, чтобы проникнуться атмосферой спокойствия и единения с природой. Мыс Estaca de Bares притягивает возможностью высушить мокрые после купания волосы под порывами океанского ветра и почувствовать свободу, широко раскинув руки. Маяк, расположившийся на этом мысе, в определенное время года превращается в своего рода обсерваторию, где любители орнитологии собираются, чтобы наблюдать за группами перелетных птиц.

Населенный пункт Ортигейра с аутентичной атмосферой рыбацких деревень встречает гостей спокойной размеренной жизнью. Однако один раз в год, в июле, он наполняется музыкой, танцами и безудержным весельем в рамках фестиваля кельтской культуры Festival do Mondo Celta, который объединяет местные фольклорные группы и музыкантов из Франции, Ирландии и Великобритании. Заглянув сюда, нельзя пропустить любимый местными жителями ресторан Mesón O Malecón, где подают тапас с морепродуктами в сочетании с местным белым вином.