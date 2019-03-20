Испания: одежду Zara можно будет персонализировать

Среда, 20 Март 2019 Испания Испания

Испания: одежду Zara можно будет персонализировать

Бренд Zara представил новую коллекцию с возможностью персонализации предметов одежды.

Услуга предполагает нанесение вышивки с текстом по желанию клиента на девять моделей линии Trafaluc, включая куртки, шорты, брюки и юбки. Вышитое слово должно содержать не более 11 символов. При этом составлен перечень из 1000 слов, которые не могут быть использованы из-за своего оскорбительного характера.

Покупатели смогут выбрать место нанесения вышивки, шрифт и один из шести вариантов цвета ниток, пишет noticia.ru.

Персонализированные предметы одежды не подлежат возврату. Услуга будет доступна в онлайн-магазинах в Великобритании, Италии, Нидерландах и Испании, а также в трех обычных магазинах: в Галерее Витторио Эмануэле в Милане, на площади Каталонии в Барселоне и на торговой улице Калверстрат в Амстердаме. В случае онлайн-заказа вышивку будут наносить на фабрике в Гвадалахаре, а в магазинах для этого установят специальные вышивальные машины.

Услуга будет предоставляться бесплатно. Если инициатива будет успешной, ее могут распространить и на другие магазины группы.

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