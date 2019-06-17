Испания - одна из первых в Европе по внедрению экотранспорта

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

Испания - одна из первых в Европе по внедрению экотранспорта

Испания вошла в число европейских стран, которые наиболее активно внедряют экологически чистые виды транспорта.

Уступает только Нидерландам и Великобритании. Об этом говорится в докладе Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

В 2030 году Испании планирует нарастить число электрических автомобилей и мотоциклов до 5 млн. Сюда входят не только легковые машины, но также микроавтобусы и автобусы, пишет noticia.ru.

В конце рейтинга находятся Венгрия и Болгария.

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