Испания - одна из первых в Европе по внедрению экотранспорта

Уступает только Нидерландам и Великобритании. Об этом говорится в докладе Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

В 2030 году Испании планирует нарастить число электрических автомобилей и мотоциклов до 5 млн. Сюда входят не только легковые машины, но также микроавтобусы и автобусы, пишет noticia.ru.

В конце рейтинга находятся Венгрия и Болгария.