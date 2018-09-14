Испания: одобрен перенос останков Франко

72 депутата из 350, двое против, 164 (представители правой Народной партии и центристской партии «Граждане») воздержались.

Решение о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года, которые позволили бы испанским властям перенести останки из монументального комплекса Долина Павших под Мадридом, где захоронены жертвы Гражданской войны (1936-1939), правительство приняло 24 августа.

Вице-премьер правительства Кармен Кальво во время парламентских дебатов заявила, что в стране «не будет мира и согласия, пока останки Франко покоятся в том же месте, что и жертвы». Она назвала ситуацию, когда «диктатор находится в государственном мавзолее» «чрезвычайной аномалией, которую не поддержит ни одно демократическое государство», и раскритиковала правых и центристов за их решение воздержаться, «которое сложно объяснить».

Премьер страны Педро Санчес назвал решение парламента «историческим». « Справедливость. Память. Достоинство. Сегодня Испания совершила исторический шаг для восстановления прав жертв франкизма. Сегодня наша демократия (стала) лучше » , - написал он в Twitter.

Предполагается, что перезахоронение останков состоится до конца года.

Монументальный комплекс, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936–1939 годах. При создании Долины Павших использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. В Долине захоронены 34 тысячи человек - как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы, расположенные в базилике, подписаны - Франко и основателя «Испанской Фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он «также жертва войны», пишет РИА Новости.

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко - он умер 20 ноября 1975 года.

Новое место захоронения должны определить родственники диктатора, если они откажутся это сделать, правительство возьмет на себя перезахоронение останков Франко.