Испания: охранники аэропорта Барселоны собрались бастовать

Понедельник, 29 Июль 2019 Испания Испания

Испания: охранники аэропорта Барселоны собрались бастовать

Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны наметили бессрочную забастовку на 9 августа.

Охранники требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. В частности, они добиваются увеличения времени для отдыха, расширения образовательных программ, изменения кадровой политики, предоставления работникам бесплатных парковочных мест. Около 500 человек планируют бастовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены, пишет noticia.ru.

Напомним, в эти выходные в аэропорту Барселоны проходит забастовка наземных служб авиакомпании Iberia, в связи с чем отменены более сотни рейсов.

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