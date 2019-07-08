Испания оказалась среди лучших стран «для жизни и работы»

Испания заняла четвертое место в мире. Рейтинг составлен организацией HSBC Expat по заказу банка HSBC. Результаты исследования основаны на опросе 18 тысяч экспатов.

На первом месте оказалась Швейцария, на втором - Сингапур, а на третьем - Канада. В прошлом году Испания в этом рейтинге не входила даже в топ-10 и занимала лишь 14 место, пишет noticia.ru.

Испания попала в число лучших благодаря качеству жизни, безопасности и благоприятному климату. Впрочем, чаще Испанию выбирают все же «для жизни», а не «для работы». Для поиска работы и карьерного роста эта страна не совсем подходит, следует из результатов опроса. Тем не менее, 83% иностранцев, перебравшихся в Испанию, признают, что их качество жизни улучшилось. Почти половина (48%) заявили, что даже поправили здоровье в Испании. А 58% респондентов отметили также и улучшение своего психологического состояния. Оба эти показателя значительно выше общемировых (33% и 35% соответственно).

«Этот опрос наглядно показывает, как принимают экспатов в Испании», - отметил региональный представитель HSBC Expat.