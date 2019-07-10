Испания: Океанариум Валенсии эвакуировали из-за пожара

Всех посетителей (а это 1400 человек) пришлось эвакуировать, передают испанские информационные агентства.

Возгорание произошло около 11:00 в зоне с акулами. Над океанариумом взвился большой столб дыма. Загорелся полиуретан, из которого сделаны декоративные скалы, пишет noticia.ru.

Довольно быстро огонь был взят под контроль пожарными. Никто из посетителей и работников не пострадал. Животные тоже целы.