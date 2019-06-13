Испания опустилась на два места в Глобальном рейтинге мира

Испания потеряла в нем три позиции, опустившись на 32 место. Это объясняется «напряженностью в связи с движением за независимость в Каталонии». «Не исключены столкновения между протестующими и правоохранительными органами», - говорится в докладе.

Украина поднялась на две позиции и оказался на 150 месте. Белоруссия поднялась на 4 пункта и заняла 97 место. А Россия опустилась на 1 место - до 154-го. На последнем, 160-м, месте находится Афганистан. А первое место - у Исландии, пишет noticia.ru.

Составители рейтинга учитывали целый ряд факторов: внутренние и внешние конфликты, импорт и экспорт вооружений, террористическая угроза, расходы на оборону, число заключенных, наличие ядерного оружия, уровень преступности и т.д.