Испания организовала медицинские поезда для больных коронавирусом

Понедельник, 13 Апрель 2020 Испания Испания

Испания организовала медицинские поезда для больных коронавирусом

Испанская железнодорожная компания Renfe оборудовала медицинские поезда, чтобы перевозить больных коронавирусом из одного региона в другой.

Об этом заявил министр транспорта и городской среды Хосе Луис Абалос.

Пока под медицинские нужды переоборудованы три поезда Talgo серии 730. Каждый может с комфортом перевезти 24 пациента. Поезда могут передвигаться по всей стране, как по обычным железным дорогам, так и по линиям для высокоскоростных составов. Каждый поезд управляется двумя машинистами, пишет noticia.ru.

Сообщается, что поезда пока стоят наготове и ещё не использовались для перевозки больных, но уже прошли испытания на вокзале Аточа в Мадриде.

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