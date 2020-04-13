Испания организовала медицинские поезда для больных коронавирусом

Об этом заявил министр транспорта и городской среды Хосе Луис Абалос.

Пока под медицинские нужды переоборудованы три поезда Talgo серии 730. Каждый может с комфортом перевезти 24 пациента. Поезда могут передвигаться по всей стране, как по обычным железным дорогам, так и по линиям для высокоскоростных составов. Каждый поезд управляется двумя машинистами, пишет noticia.ru.

Сообщается, что поезда пока стоят наготове и ещё не использовались для перевозки больных, но уже прошли испытания на вокзале Аточа в Мадриде.