Испания: Ортега стал обладателем огромного количества недвижимости

Чтобы не только сохранить, но и приумножить своё состояние, владелец одного из самых известных брендов в мире, стал активно осваивать рынок недвижимости. В конце прошлого года стоимость портфеля недвижимости, принадлежащего инвестиционному холдингу Ортеги «Pontegadea Inversiones», составила 11 млрд евро. По словам представителя холдинга, компания получает все дивиденды, которые зарабатывает Ортега – в 2019 году сумма его доходов превысила 1,6 млрд евро — и повторно инвестирует деньги в недвижимость.

Несмотря на то, что в 2011 году Ортега ушёл с поста председателя компании Inditex, в состав которой входит сам бренд Zara, он по-прежнему владеет 59% акций крупнейшего в мире модного ритейлера. Таким образом, Ортега занимает почётное 6-е место в рейтинге Forbes, пишет espanarusa.com.

В начале ноября 2019 года холдинг миллиардера купил офисное здание Facebook в Сиэтле за 415 млн долларов, а также комплекс «Troy Block», в котором находится часть штаб-квартиры компании Amazon за 740 млн долларов.

По мнению Хаун Карлоса Амаро, профессора бизнес-школы Esade в Барселоне, такие инвестиции вполне нормальное явление в случае людей с большими капиталами. Таким образом предприниматели строят некие «убежища», в которых можно будет укрыться в случае колебания фондового рынка. Другие аналитики утверждают, что, судя по действиям миллиардера, Ортега серьёзно настроен рассматривать недвижимость как «долгосрочную перспективу, а не просто спекуляцию».

Стоит отметить, что недвижимость Ортеги практически не включает в себя жилые помещения, т.к такой вид недвижимости потенциально более прибыльный. Для некоторых приобретение такого рода зданий считается недальновидным, т.к конце 2000-х годов в мире «лопнул пузырь» на рынке недвижимости, спровоцировав тем самым длительный период рецессии. В связи с этим в портфеле миллиардера в основном встречаются офисы, магазины и отели.