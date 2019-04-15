Испания оштрафовала табачные компании на 57,7 млн евро

Среди прочих санкции применены к компаниям Philip Morris, Altadis и JT Internacional Iberia, пишет noticia.ru.

По данным Национальной комиссии по рынкам и конкуренции, эти компании обменивались конфиденциальными данными о потребителях, спросе на табачные изделия в различных провинциях и т.д. Это привело к исчезновению честной конкуренции на рынке с 2008 по 2017 год.