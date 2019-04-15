Испания оштрафовала табачные компании на 57,7 млн евро

Понедельник, 15 Апрель 2019 Испания Испания

Испания оштрафовала табачные компании на 57,7 млн евро

Крупные табачные компании, работающие на территории Испании, оштрафованы на 57,7 млн евро за незаконный обмен данными.

Среди прочих санкции применены к компаниям Philip Morris, Altadis и JT Internacional Iberia, пишет noticia.ru.

По данным Национальной комиссии по рынкам и конкуренции, эти компании обменивались конфиденциальными данными о потребителях, спросе на табачные изделия в различных провинциях и т.д. Это привело к исчезновению честной конкуренции на рынке с 2008 по 2017 год.

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