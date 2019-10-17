Испания: остановлено движение поездов между Барселоной и Фигерасом

Четверг, 17 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: остановлено движение поездов между Барселоной и Фигерасом

В Каталонии из-за акций протеста приостановлено железнодорожное сообщение между Барселоной и Фигерасом.

По информации испанских СМИ, причиной остановки поездов стал кабель, который кто-то умышленно перерезал сразу на нескольких участках пути. Это вывело из строя систему сигнализации и парализовало работу ветки, пишет noticia.ru.

Напомним, в Каталонии продолжаются беспорядки, связанные с приговорами в отношении 12 политиков, причастных к организации референдума о независимости. Они получили реальные большие сроки.

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