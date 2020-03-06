Испания: отель вдохновленный деревней хоббитов

Даже те люди, которые не очень любят Властелин колец, должны признать, что трилогия Толкина, экранизированная Питером Джексоном, удивляет невероятной красотой зеленых пейзажей.

Новая Зеландия, где проходили съемки, с тех пор стала одним из мест на Земле, которое хочется обязательно посетить. А деревню Хоббитов с радостью посещают как взрослые, так и дети. Для этого необязательно быть фанатом трилогии, главное только захотеть искренне удивляться и почувствовать волшебную атмосферу. Испанский регион Галисия тоже готовит необычное предложение в стиле хоббитов. Тем более красота природы ее земель ничем не уступает новозеландским пейзажам, пишет espanarusa.com.

Вирджиния Матеос из Мадрида поселилась в Галисии и решила открыть отель, вдохновленный деревней хоббитов. «Я из центра Мадрида, но с самого раннего возраста моя семья всегда приезжала на лето в Вивейро, потому что мой отец был поклонником рыбалки, и здесь он нашел идеальное место для этого хобби. Теперь я живу в сельской местности невероятной красоты. Именно здесь у меня возникла идея создания уютных домиков под названием Mi tesoro», - рассказывает она. Этот проект, разработанный при поддержке Испанской федерации муниципалитетов и провинций (FEMP), стремится к тому, чтобы обратить внимание на окружающую природу через экологические постройки, гармонично сливающиеся с природой и не наносящие ей вреда. Это и есть тот самый принцип слияния с природой с заботой о ней, которому следуют хоббиты.

«Мы начали искать в интернете информацию об экологически чистых и устойчивых домах. Меня поразили зеленые крыши, потому что теперь, когда я посещаю Мадрид в качестве туриста, мои друзья все чаще приглашают меня на зеленые террасы и крыши. А еще мне вспомнились домики хоббитов с их круглыми дверными проемами и окнами, которые сливаются с природой и не оказывают негативного влияния на нее», - рассказывает Вирджиния.

Вирджиния и ее команда хотят открыть отель на Пасху и уже получили множество звонков от людей, заинтересованных в том, чтобы приехать туда в скором времени. Но они еще не объявили точную дату открытия, поскольку она зависит от роста растений, которые будут частью их комплекса. Планируется сделать этот комплекс местом, где люди могли бы совмещать отдых с изучением природной зоны La Mariña и активным туризмом.