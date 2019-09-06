Испания: отели Барселоны и Мадрида станут лидерами роста цен в 2020 году

В компании отмечают, что число деловых и туристических поездок по всему миру неуклонно растет, что позволяет отелям повышать цены. Между тем сдерживающим фактором для роста становится строительство новых гостиниц, подчеркнули в компании.

В Европе среди крупных городов лидерами роста в 2020 году станут Барселона, где ожидается 5-процентный рост, и Мадрид, где цены вырастут на 4%, пишет noticia.ru.