Испания: отели переходят на возобновляемую энергию

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: отели переходят на возобновляемую энергию

Отели Paradores полностью переходят на возобновляемую энергию.

Сеть исторических отелей Paradores подписала договор на снабжение электроэнергией с компанией Endesa Energía, что позволит ей использовать энергию только из возобновляемых источников.

Нововведение коснется всех гостиниц сети, начиная с 1 января 2019 года, пишет noticia.ru.

Контракт является частью плана о социальной ответственности Paradores, который направлен на повышение ответственного управления, укрепление отношений с заинтересованными группами и дальнейшее развитие устойчивости.

Как отмечают в Paradores, сеть, которая является государственной компанией, намерена стать примером ответственного потребления и инвестирования в энергоэффективные методы.

Использование возобновляемых ресурсов не оказывает негативного влияния на окружающую среду, и не связано с вредными выбросами. Предложение Endesa, включает использование ветровой, солнечной и водной энергии.

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