Испания отказалась считать законным секс без согласия

Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Согласно изменениям в законе, изнасилованием будет считаться любой сексуальный контакт, на который одна из сторон не дала согласия. Преступникам грозит за это тюремное заключение сроком до 10 лет, за изнасилование при отягчающих обстоятельствах они отправятся за решетку на 15 лет. При этом наказание за секс без согласия будет строже для мужей и бывших партнеров потерпевших.

По данным издания, необходимость изменений закона стала обсуждаться после того, как суд смягчил статью банде насильников, жертвой которой стала девушка-подросток. В деле отсутствовали доказательства физического принуждения или запугивания, что по действующему закону считается необходимым условием для признания сексуального контакта насильственным.

Закон получил название «Только да значит да» и отражает положения Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин. По ее определению, согласие должно быть дано добровольно в результате оценки свободы воли человека в контексте обстоятельств.