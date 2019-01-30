Испания откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Если испанскому правительству удастся преодолеть предстоящие структурные проблемы, то через несколько месяцев в стране будет принят новый закон об изменении климата и преобразованиях в сфере энергетики. Он предусматривает различные планы по сокращению выбросов загрязняющих веществ, особенно в автомобильном секторе, пишет espanarusa.com.

Следует иметь в виду, что документ, представленный министром экологических преобразований Терезой Риверой, должен быть оформлен в виде проекта для вынесения на суд Европейскому комиссару по защите окружающей среде Ариасу Каньете. После обнародования в Европейском совете документ будет с 15 февраля ждать рассмотрения в Палате представителей, где будет впоследствии поставлен на голосование. В случае одобрения проекта будущее автомобильного сектора в Испании претерпит радикальные изменения.

Таким образом, Испания станет первой страной, которая утвердит закон, запрещающий продажу и поездки транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Планируется, что в 2040 году авто подобного типа перестанут поступать в продажу, а уже в 2050 году будет введен полный запрет на их использование. Однако в настоящее время правительство страны никак финансово не стимулирует ускорение перехода на использование экологически чистых транспортных средств.