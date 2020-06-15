Испания откроет границы со странами Шенгена

Понедельник, 15 Июнь 2020 Испания

Испания откроет границы со странами Шенгена

Испания откроет свои границы с 22 июня, за исключением Португалии, границы откроются 1 июля.

Открытие границы произойдет 21 июня, об этом сообщил председатель правительства Педро Санчес на переговорах в режиме онлайн с главами правительств автономных сообществ.

Ожидается, что официально сроки открытия границ премьер объявит позже на пресс-конференции в воскресенье.
Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы, на которой будут присутствовать король Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако министр иностранных дел Аранча Гонсалес заявила, что Испания это сделает в конце июня, сообщает РИА Новости.

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