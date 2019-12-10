Испания откроет Северной Македонии путь в НАТО

Испанское правительство сделает всё возможное для скорейшей ратификации протокола о вступлении в НАТО Северной Македонии. Об этом «Известиям» сообщили в МИД Испании, подчеркнув: процесс затянулся не потому, что Мадрид не хочет видеть Скопье за столом альянса, а из-за прошедших осенью досрочных выборов в парламент. На сегодняшний момент Испания — единственная страна в организации, которая не завершила ратификацию протокола. Однако, как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, членство Скопье в альянсе — вопрос уже решенный. Как заявил недавно генсек организации Йенс Столтенберг, уже в начале 2020 года Северная Македония станет полноправным участником блока.

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ БУДЕТ

Как сообщили «Известиям» в МИД Испании, Мадрид полностью поддерживает «политику открытых дверей НАТО» — ведь она позволяет укреплять безопасность во всем евроатлантическом регионе. Поэтому Испания, принимая суверенное желание Северной Македонии интегрироваться в организацию, всегда была настроена на ее вступление в альянс. При этом из 29 действующих членов НАТО Мадрид остался единственным участником, который пока не ратифицировал протокол о присоединении Скопье, подписанный в Брюсселе в феврале 2019 года.

— Правительство направило досье протокола о присоединении на утверждение судов в Совет министров 19 июля, но процедура в парламентских палатах была прервана в связи с проведением всеобщих выборов в ноябре этого года, — пояснили в МИД Испании. — Суды были сформированы 3 декабря, и правительство сделает всё возможное, чтобы как можно скорее завершить процесс внутренней ратификации.

Таким образом, Северная Македония находится фактически в одном шаге от полноценного членства в альянсе. Как заявил в середине ноября Йенс Столтенберг, к началу 2020 года все члены организации должны завершить необходимые процедуры, после чего Скопье станет полноправным участником блока. Даже на недавнем саммите НАТО, который прошел в Лондоне с 3 по 4 декабря, флаг Северной Македонии наравне с флагами действующих участников украсил улицу Мэлл на пути к Букингемскому дворцу. Встречу на высшем уровне посетил премьер-министр страны Зоран Заев, пишет iz.ru.

Судя по словам северомакедонского руководства, к членству в организации там стремились давно. Однако главным препятствием была позиция Греции в споре, который тянулся аж с 1991 года. Его предметом было слово «Македония» в названии получившей тогда независимость Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ). Проблема в том, что на севере Греции существует одноименный административный район с центром в городе Салоники, из всех регионов страны он занимает наибольшую территорию. В Афинах опасались того, что соседнее государство будет на них претендовать и таким образом угрожать целостности Греции.

Вопрос был решен в 2018 году: 17 июня главы МИДов двух государств около озера Преспа на границе подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября в стране прошел референдум, который, несмотря на низкую явку — 36,8% (согласно македонскому законодательству, не позволяет признать плебисцит действительным) — получил широкое одобрение западных стран. Вашингтон и Брюссель приветствовали результаты голосования (около 90% пришедших поддержали переименование), да и Афины эти показатели тоже не огорчили.

— Брюсселю, по большому счету, было без разницы, как эта страна должна называться, но именно ее название стало главным препятствием для входа в альянс. Но сложно сказать, что по этому поводу думает большинство: явка на референдуме была очень низкой, — сказал «Известиям» научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.