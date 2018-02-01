Испания: открытие барселонского рынка Сан-Антони

По словам Агусти Колома, занимающего в барселонской мэрии должность советника по туризму, торговле и рынкам, открытие Sant Antoni запланировано на конец апреля - начало мая, хотя изначально речь шла о заключительных месяцах минувшего года. Сейчас производится отделка торговых мест и помещений, а также трех баров, которыми новшества на Сан-Антони не ограничатся, пишет espanarusa.com.

Всего рынок будет насчитывать пять уровней (четыре из них - подземные), общая площадь которых составит 53 388 квадратных метров. Этажи -2 и -4 будут отведены под парковку, а -3 - предназначен для погрузки, разгрузки и хранения товаров, а также для утилизации отходов. На первом подземном этаже разместится супермаркет Lidl, зона развлечений для молодежи, офисы администрации рынка и еще одно непродовольственное коммерческое заведение, название и специализация которого станут известны после проведения конкурса.

Во время ремонта, который начался в 2009 году и обошелся мэрии каталонской столицы в 60 миллионов евро, была обнаружена средневековая стена в хорошем состоянии. В будущем на территории рынка планируется сделать небольшой филиал Музея истории Барселоны и разместить различные экспонаты, относящиеся к прошлому Сан-Антони.