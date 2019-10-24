Испания: овцы захватили Мадрид во время традиционного фестиваля

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: овцы захватили Мадрид во время традиционного фестиваля

В воскресенье улицы Мадрида наводнили более двух тысяч овец, которые прошли через его центр в честь ежегодного мероприятия.

Об этом сообщил телеканал BBC.

Дело в том, что столица Испании находится на древнем миграционном пути, по которому пастухи на зиму перегоняли свой скот на юг. Мероприятие известно как Fiesta de la Trashumancia (Фестиваль перегона скота), пишет 360tv.ru.

Фестиваль проводится властями Мадрида с 1994 года, и призван отдать дань уважения сельскому наследию города, которое тянется еще со Средневековья, когда в 1418 году королевской властью пастухам было даровано право пользоваться улицами городов для перемещения отар и стад.

Многие пастухи в честь фестиваля облачились в традиционные одежды, а на овцах были колокольчики, отчего шествие оказалось достаточно шумным. Туристы, случайно оказавшиеся в Мадриде, очень рады возможности понаблюдать за столь необычной испанской традицией.

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