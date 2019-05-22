Испания: пара 2 года жила с огромным пчелиным гнездом в спальне

Среда, 22 Май 2019 Испания Испания

Испания: пара 2 года жила с огромным пчелиным гнездом в спальне

В Гранаде супруги на протяжении двух лет слышали непонятный гул в своей спальне.

Постепенно гул усиливался и в итоге стал нестерпимым.

Пара решила вызвать специалистов, которые разобрали стену и обнаружили в ней огромное пчелиное гнездо. По приблизительным оценкам, его популяция насчитывала около 80 тысяч пчел, пишет noticia.ru.

Пара рассказал, что и до этого видела в своей спальне пчел. Но супруги и предположить не могли, что гнездо находится у них в стене.

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