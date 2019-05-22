Испания: пара 2 года жила с огромным пчелиным гнездом в спальне
В Гранаде супруги на протяжении двух лет слышали непонятный гул в своей спальне.
Постепенно гул усиливался и в итоге стал нестерпимым.
Пара решила вызвать специалистов, которые разобрали стену и обнаружили в ней огромное пчелиное гнездо. По приблизительным оценкам, его популяция насчитывала около 80 тысяч пчел, пишет noticia.ru.
Пара рассказал, что и до этого видела в своей спальне пчел. Но супруги и предположить не могли, что гнездо находится у них в стене.