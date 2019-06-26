Испания: параллельная жизнь Дали и Гала на новой выставке

Жизнь в картинках позволяют лучше узнать этих двух сложных и загадочных персонажей.

Это фотографическое наследие помогло руководителям Центра исследований Дали (CED) Фонда Гала-Дали создать выставку, превращающуюся в изучение жизнь этой неповторимой пары. Только 60 изображений были отобраны в качестве тех самых, способных отразить их жизнь за пределами предвзятого видения их отношений только в качестве художника и его музы. Выставка Gala/Dalí: imagen y espejo открыта для посещения в замке Пуболь до 6 января 2020 года. Она отражает их уникальные образы и характеры, показывая ту тонкую связь и противостояние, возникшие между ними. Отобранные изображения – своего рода диалог между двумя неординарными личностями, но они заставляют гостей смотреть друг на друга в реальной жизни, ища совпадения и параллели, похожие позы, жесты и действия, связывающие их с близкими.

Небольшой зал, в котором проходит выставка, курируемая специалистами CED Розой Мария Маурель и Беа Креспо, был покрыт серебряной краской, и в нем расположились многие неопубликованные и малоизвестные фотографии из личного архива Дали и Гала. Одной из неопубликованных ранее работ является изображение Гала 1929 года (год, когда они познакомились), где она сидит на курорте Ароза в Швейцарии. «Когда Дали встречает Гала вдребезги разбивается его видение, в котором он выступает в роли нарцисса, влюбленного в себя. Он смотрит на Гала и знакомится с самим собой», – рассказывают организаторы выставки, обращая внимание на замешательство в глазах Дали. Фотографии отражают то, как эта неординарная пара продвигается в своих отношениях, как граница между ними становится все более размытой. Они копируют позы, повторяют жесты друг друга. Их постоянно ловили в своих объективах многие известные фотографы, такие как Ман Рей, Сесиль Беатон и другие, пишет espanarusa.com.

В фотографиях, напечатанных на фотобумаге той эпохи в Париже, посетители видят признаки сюрреализма, некой игры, во время которой Дали и Гала отказываются от стандартных поз, часто скрывают свои лица, отворачиваются от камеры, позируют с закрытыми глазами. Много говорилось о роли Гала как создателя. На некоторых фотографиях ясно видно, что она не просто неподвижная модель гениального художника, она также полностью включена в творческий процесс. Вот она сидит, просматривая и контролируя рукописные заметки о нем для журнала. На другом изображении Гала, лежа неподвижно, когда художник рисует лоб, защищает глаза двумя огромными тампонами, увенчав их лавровыми листами. При этом она продолжает шить куски для революционного павильона Sueño de Venus de Nueva York, проходившего в 1939 году.

На выставке также представлено изображение Дали и Гала, сделанное их другом Мели во время подготовки к созданию одной из самых религиозных картин La Santa Cena (1955). «Отношения между ними более богаты на эмоции и сложны, чем об этом рассказывают в статьях и книгах. Фотографии способны передать именно эти скрытые нюансы», – подчеркивают организаторы. На последней фотографии Гала появляется в одежде мудрого клоуна, который она любила надевать для Сальвадора Дали и в котором ее заснял фотограф Ориол Маспонс в 1961 году.