Испания: «Парк Юрского периода» в Мадриде

Все желающие смогут посетить выставку вплоть до середины марта. Где еще можно увидеть динозавров так близко? Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов, представляя собой сцены из всемирно известного фильма.

Парк мечты воплощается в жизнь прямо на глазах его посетителей. Посещение начинается с поездки в грузовичке, который доставляет посетителей на остров Нублар, где они проходят в легендарные ворота Юрского периода, чтобы приблизиться, насколько это возможно, к гигантским ящерам. Тут есть мини-зоопарк и творческая лаборатория. Но самое главное, это возможность восхититься величавостью бахиозавра, встретиться лицом к лицу с велоцераптором и, наконец, на расстоянии вытянутой руки увидеть самого опасного динозавра – тиранозавра-рекса.

Парк создавали в тесном сотрудничестве с известным палеонтологом Джеком Хорнером, поэтому экспозиция отличается достоверностью и высокой образовательной ценностью. Посетителей всех возрастов заинтересуют многочисленные интерактивные площадки, посвященные актуальным научным проблемам, например, расшифровке ДНК динозавров.

Выставка «Парк Юрского периода» пользуется огромным спросом, с момента открытия в 2016 году в Мельбурне ее посетило более полутора миллионов человек, что подтверждает большой общественный интерес к теме и высокий уровень самой выставки. Мадрид стал пятым городом в мире, вторым в Европе и единственным в Испании, где можно увидеть эту выставку. После того как за два месяца в испанской столице сюда пришли более 150 тысяч человек, работу выставки здесь решили продлить до 14 марта, пишет espanarusa.com.