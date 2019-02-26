Испания: парковочные места в Мадриде подорожали на 23,5%

Автомобилям без специальной экологической наклейки ограничили въезд в центр, что привело к резкому повышению спроса на гаражи и стоянки.

По данным портала по продаже недвижимости Fotocasa, средняя цена на парковочные места в центральном районе испанской столицы в январе установилась на уровне 30,9 тысяч евро, что на 5,9 тысяч, или 23,6%, выше чем в июле 2018 года.

Таким образом, центр стал самым дорогим районом Мадрида по стоимости парковок, обогнав предыдущего лидера Чамбери, где средняя цена составляет 30,2 тысячи евро. За места в гаражах Саламанки просят в среднем 28,9 тысяч евро, в Аргансуэле – 24,5 тысяч, в Чамартине – 23,2 тысячи, в Ретиро – 21,1 тысячи. Самые дешевые парковочные места продаются в Вилья-де-Вальекас (11,9 тысяч), Латине (12,8 тысяч) и Пуэнте-де-Вальекас (13,8 тысяч).

Зона Madrid Central была создана с целью снизить загрязнение воздуха и улучшить качество воздуха. Начиная с марта, водителей автомобилей без экологических наклеек будут штрафовать на 90 евро при движении по центру города, пишет noticia.ru.

Некоторые жители центра перепродают на черном рынке свои разрешения на въезд за 20 евро, а за 200 евро предлагают зарегистрировать у себя жителей других районов.

Стоимость аренды парковочных мест пока не изменилась В центральном районе она составляет 117 евро, что почти эквивалентно июльскому показателю в 118 евро.