Испания: пассажир заменил второго пилота на рейсе в Аликанте

Перед вылетом самолета авиакомпании EasyJet выяснилось, что второй пилот не явился на рейс. Вылет уже собирались задержать на неопределенный срок, но среди пассажиров нашелся профессиональный пилот, который летел в Испанию отдыхать с семьей.

Пассажир связался с руководством и получил разрешение выступить в роли второго пилота, пишет noticia.ru.

В авиакомпании выразили благодарность пассажиру, но отметили, что это исключительный случай.