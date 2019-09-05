Испания: пассажир заменил второго пилота на рейсе в Аликанте

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: пассажир заменил второго пилота на рейсе в Аликанте

Пассажир рейса Манчестер-Аликанте заменил второго пилота.

Перед вылетом самолета авиакомпании EasyJet выяснилось, что второй пилот не явился на рейс. Вылет уже собирались задержать на неопределенный срок, но среди пассажиров нашелся профессиональный пилот, который летел в Испанию отдыхать с семьей.

Пассажир связался с руководством и получил разрешение выступить в роли второго пилота, пишет noticia.ru.

В авиакомпании выразили благодарность пассажиру, но отметили, что это исключительный случай.

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