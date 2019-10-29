Испания: пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под поезд
Жительница Мадрида едва не погибла после того, как, увлекшись телефоном, упала на рельсы перед прибывающим поездом.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись публикует издание Mirror.
На кадрах видно, что к станции подъезжает поезд. Женщина встает с лавочки, чтобы подойти ближе к платформе, но, не замечая, что она заканчивается, падает под подъезжающий состав. Как отмечается, инцидент произошел на станции метро Estrecho.
Как позднее рассказали в пресс-службе подземки, пассажирка не пострадала — ее спасли. При этом не уточняется, остановился ли поезд вовремя либо она заняла безопасную позу на рельсах. Пользователи социальных сетей в свою очередь раскритиковали как саму женщину, указав, что ей нужно быть внимательной, так и руководство метро, которое должно установить защитные экраны на всех станциях.