Испания: пассажиров поезда в Пиренеях эвакуировали из-за снегопада

Четверг, 31 Январь 2019 Испания Испания

Испания: пассажиров поезда в Пиренеях эвакуировали из-за снегопада

Поезд, следовавший из Канфранка (Уэска) в Сарагосу, застрял на железнодорожных путях, едва тронувшись с места.

58 пассажиров пришлось эвакуировать.

Инцидент произошел во вторник, 29 января. Состав отъехал от станции в Канфранке всего на 300 метров и не смог двигаться дальше из-за больших сугробов на железнодорожных путях. Пассажиры провели в ожидании около часа, пока работники пытались расчистить пути. Было принято решение вернуть поезд назад на станцию, после чего пассажиров пересадили в автобус и доставили до места назначения.

Железнодорожный оператор Renfe постарался в кратчайшие сроки вывезти пассажиров, поскольку снегопад не прекращался. За проведением эвакуации следили Гражданская оборона и Гражданская гвардия, пишет noticia.ru.

Как сообщает Adif, железнодорожное сообщение между Хакой и Канфранком было парализовано. Тем не менее, пока отменить пришлось лишь один рейс в Сарагосу.

В связи с погодными условиями вместо поездов Renfe временно пустил альтернативный транспорт по автомобильным дорогам.

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