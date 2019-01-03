Испания: пассажиры поезда Бадахос-Мадрид провели ночь в дороге

Четверг, 03 Январь 2019 Испания Испания

Испания: пассажиры поезда Бадахос-Мадрид провели ночь в дороге

180 пассажиров поезда, следовавшего из Бадахоса в Мадрид, 1 января застряли в дороге из-за двойной поломки.

Во второй половине дня региональный поезд линии Media Distancia остановился в районе Мериды и не смог продолжить движение по техническим причинам. В испанскую столицу он должен был прибыть в 23:12. Поломку на месте устранить не удалось, и в течение часа пассажиров пересадили в другой состав. Тем не менее, поезд, предоставленный на замену, также не доехал до Мадрида и сломался в Навальмораль-де-ла-Мата (Касерес). По словам пассажиров, им пришлось долгое время сидеть в темноте без каких-либо объяснений со стороны перевозчика, пишет noticia.ru.

В конечном итоге пассажиров доставили в Мадрид на автобусе почти в 04:00 2 января.

До этого на той же линии сломался поезд Talgo отправлением в 08:45 из Бадахоса. Устранение неполадок заняло около 40 минут, и поезд прибыл в столицу Испании с опозданием.

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