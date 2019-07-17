Испания: пассажиры Renfe сдали 33 тысячи билетов

Среда, 17 Июль 2019 Испания Испания

Испания: пассажиры Renfe сдали 33 тысячи билетов

Пассажиры сдали 33 тысячи билетов из-за забастовки железнодорожников в Испании.

Испанский железнодорожный оператор Renfe сообщил о 33 тысячах сданных билетов. Это на 37% больше, чем обычно.

Как сообщалось ранее, в Испании проходит забастовка железнодорожников, которые добиваются улучшений условий труда и повышения зарплат. В связи с этим многие рейсы отменены. В стране установлен минимальный объем услуг, которые обязаны предоставлять работники Renfe, пишет noticia.ru.

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