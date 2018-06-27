Испания: Педро Санчес любит спорт и отдает предпочтение бегу

На фото и видео новый премьер-министр страны запечатлен во время пробежки, которую он совершал неподалеку от своей официальной резиденции.

«Совершая утреннюю пробежку, Педро Санчес готовится к важной рабочей неделе со своей командой», - гласит твит. В кадр попал не только сам премьер, но и его любимица - собака по кличке Турка, пишет espanarusa.com.

В то время как его предшественник Мариано Рахой имел обыкновение совершать пешие прогулки, Санчес отдает предпочтение бегу, и это неудивительно: он с самого детства вел очень активный образ жизни и практиковал различные виды спорта. В студенческие годы ему удалось добиться определенных успехов в баскетболе, однако он предпочел политическую карьеру спортивной.

Несмотря на это, премьер продолжает уделять много внимания поддержанию себя в хорошей физической форме и подчеркивает важность спорта в жизни каждого человека и общества в целом. Этим твитом Санчес еще раз напомнил о своей позиции, которая становится еще более очевидной в свете того, что для пробежки он выбрал футболку с принтом, посвященным 25-летию Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

После тренировки Педро Санчес приступил к напряженному рабочему дню. Так, с утра у него была запланирована встреча с вице-президентом правительства Кармен Кальво и некоторыми другими министрами.